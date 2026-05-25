نتائج الجولة الثالثة والثلاثين الأخيرة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 25 مايو، أذرتاج

اختتمت مباريات الجولة الثالثة والثلاثين الأخيرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الموسم الـ 2026/2025م.

وتغلب غابالا على شاماخي ضيفه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخسر توران طاووس أمام صباح الباكوي ضيفه بهدف مقابل هدفين.

وخسر سومقايت أمام قراباغ الأغدامي ضيفه بثلاثة أهداف مقابل أربعة أهداف.

كما خسر كبز الكنجوي أمام نفطجي الباكوي بهدف يتيم.

وحقق أراز نخجوان فوزا على زيرة الباكوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعادل إيميشلي مع كروان يفلاخ ضيفه بهدف لكل واحد منهما.

وبهذه النتائج أختتم صباح الموسم بصدارة الترتيب برصيد 78 نقطة ويليه قراباغ ثانيا برصيد 69 نقطة وتوران طاووس ثالثا رصيد 59 نقطة ونفطجي رابعا برصيد 59 نقطة وزيرة خامسا برصيد 53 نقطة وأراز نخجوان سادسا برصيد 46 نقطة وسومقايت سابعا برصيد 41 نقطة وشاماخي ثامنا برصيد 38 نقطة وإيميشلي تاسعا برصيد 34 نقطة وكبز عاشرا برصيد 27 نقطة وغابالا حادي عشر برصيد 27 نقطة وكروان يفلاخ ثاني عشر برصيد 15 نقطة.

وتصدر قائمة الهدافين ميكيلس لاعب صباح برصيد 19 هدفا وسيميتش لاعب صباح وسامبو ومحمودوف لاعبا نفطجي برصيد 11 هدفا لكل واحد منهما وسانتوس لاعب توران طاووس برصيد 10 أهداف لكل واحد منهما و9 لاعبين لمختلف الأندية برصيدهم المتباين بين 8-10 أهداف.