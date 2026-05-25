وزير خارجية أذربيجان يتوجّه في زيارة عمل إلى نيويورك

باكو، 25 مايو، (أذرتاج)

غادر وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف في 25 مايو متوجها إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزير سيلقي كلمة في 26 مايو خلال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول موضوع "حماية أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتعزيز النظام الدولي القائم على الأمم المتحدة".

ومن المقرر أن يعقد الوزير بايراموف اجتماعات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى.