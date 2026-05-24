تمثيل أذربيجاني بارز في مهرجان جيو آخن الدولي للفروسية بألمانيا

باكو، 24 مايو، أذرتاج

شارك وفد من اتحاد فروسية جمهورية أذربيجان يضم أكثر من 150 عضواً في مهرجان "جيو آخن الدولي للفروسية بمدينة آخن الألمانية الذي يعد من أعرق الفعاليات الرياضية عالمياً منذ تأسيسه عام 1898.

وأفاد بيان لجهاز حرس الحدود الأذربيجاني بأن المشاركة تضمنت عروضاً مشتركة للأوركسترا العسكرية التابعة للجهاز مع أوركسترا المهرجان ضمن برنامج "الخيل والسمفونية"، حيث قدموا مقطوعات موسيقية لاقت استحسان آلاف الحضور في ساحة "هاوبتشستاديون".

كما شهدت الفعاليات استعراضاً لخيول "قراباغ" و"دلباز" الأذربيجانية الأصيلة، مما عكس التراث الثقافي العريق لأذربيجان في فنون الفروسية أمام نخبة الرياضيين والمتابعين الدوليين.

هذا وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة كون مدينة آخن تستعد لاستضافة بطولة العالم للفروسية عام 2026، مما يعزز من مكانة أذربيجان في المحافل الرياضية والثقافية الدولية.