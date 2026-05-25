مؤتمر دولي مخصص لـ"يوم إفريقيا" يعقد في باكو

باكو، 25 مايو، (أذرتاج)

تنظم وزارة الخارجية في 25 مايو مؤتمرا دوليا في باكو بمناسبة "يوم إفريقيا".

أفادت وكالة أذرتاج أن المؤتمر يشهد مشاركة سفراء الالبلدان الإفريقية المعتمدين لدى أذربيجان ونواب المجلس الوطني ومسؤولين من المؤسسات الحكومية المعنية ورؤساء مؤسسات التعليم العالي وخبراء، إضافة إلى الطلبة الأفارقة الذين يدرسون في البلاد.

ويشهد الحدث تنظيم حلقات نقاش حول موضوعي "العلاقات بين أذربيجان وإفريقيا: الديناميكيات الحالية والإمكانات الاستراتيجية" و"أجندة 2063 والدور المتزايد لإفريقيا في نظام العلاقات الدولية".

كما يتضمن المؤتمر عرضا تقديميا حول نشاط "آسان خدمة" في إفريقيا.

ويُذكر أن "يوم إفريقيا" يُحتفل به دوليا في 25 مايو من كل عام بمناسبة تأسيس الاتحاد الإفريقي.