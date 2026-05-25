ليلى علييفا وألونا علييفا تحضران حفلاً موسيقياً بمناسبة يوم الاستقلال في مركز "صنعت"

باكو، 25 مايو، أذرتاج

نظّم مركز "صنعت" للأطفال والموسيقى حفلاً موسيقياً بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال 28 مايو بحضور نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا وألونا علييفا.

وقدم طلاب المركز عروضاً متنوعة شملت أداءً صوتياً ورقصات فلكلورية مثل "جنكي" و"ياللي".

وأظهر البرنامج الفني الذي قدمته المواهب الشابة مساهمة الأطفال الملموسة في الإبداع الفني وتقديم رؤية جديدة لفنون الموسيقى والرقص في البلد.