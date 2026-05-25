الرئيس إلهام علييف يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الهجوم الإرهابي

باكو، 25 مايو، أذرتاج

بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تعزية إلى رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطار ركاب جنوب غربي البلد، معرباً عن حزنه العميق لسقوط قتلى وجرحى.

وأدان الرئيس علييف بشدة كافة أشكال الإرهاب، مؤكداً ضرورة مكافحته بأقسى الوسائل الممكنة.

كما قدم تعازيه الحارة لأسر الضحايا وللشعب الباكستاني الشقيق باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث الأليم.