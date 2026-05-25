وزير الخارجية الأرميني ينفي صلة زيارة ماركو روبيو بالانتخابات البرلمانية

باكو، 25 مايو، (أذرتاج)

نفى وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان وجود أي ارتباط بين الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يريفان في 26 مايو والانتخابات البرلمانية المقبلة في البلد.

وأكد ميرزويان في تصريحات أدلى بها لبوابة نيوز الارمينية ردا على تساؤلات حول علاقة توقيت الزيارة بعملية التصويت القادمة أنه لا يمكن الربط بين هذين الحدثين بأي شكل من الأشكال.

كما امتنع الوزير الارميني عن الكشف عن تفاصيل الوثائق المقرر توقيعها خلال الزيارة مشيرا إلى أن الإعلان الرسمي عن الاتفاقيات يتم في الوقت المناسب.

هذا وتفيد تقارير إعلامية بأن جدول أعمال الزيارة يتضمن إجراء مباحثات بين روبيو وميرزويان تعقبها مراسم توقيع عدد من الوثائق الثنائية بين الجانبين.