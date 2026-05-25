الرئيس الأذربيجاني: سمعة أذربيجان الدولية تعزز الرغبة العالمية في التعاون معها

باكو، 25 مايو، أذرتاج

أكد الرئيس إلهام علييف خلال اجتماع تشاوري مخصص لشؤون الزراعة أن النطاق الواسع للعلاقات الدولية لأذربيجان يتوسع سنوياً مع زيادة مستمرة في عدد البلاد الراغبة في التعاون معها.

وأشار رئيس الدولة إلى أن أذربيجان تتمتع بسمعة دولية مرموقة وصورة إيجابية قوية، حيث تُصنف الآن عالمياً كدولة ذات قوة إقليمية متوسطة مضيفا أن هذا الوضع الاستراتيجي دفع شركات من بلدان عديدة للتعبير عن رغبتها في بناء شراكات وتعاون مع أذربيجان في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.