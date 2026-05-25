تراجع إنتاج الذهب والفضة في أذربيجان خلال الثلث الأول من عام 2026

باكو، 25 مايو، (أذرتاج)

أفادت لجنة الإحصاء الحكومية بانخفاض إنتاج الذهب بنسبة 19.5 في المائة ليصل إلى 826 كيلوغراماً خلال يناير وأبريل 2026، بينما ارتفع مخزون المنتج النهائي بنسبة 30.4 في المائة ليبلغ 84.1 كيلوغراماً بحلول مايو.

وفي الفترة ذاتها، تراجع إنتاج الفضة بنسبة 4.9 في المائة مسجلاً 1304.8 كيلوغراماً، مع انخفاض مخزونها بنسبة 15.2 في المائة ليصل إلى 491.3 كيلوغراماً.