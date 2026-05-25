الرئيس علييف يؤكد أهمية تعزيز آليات الدعم الزراعي وتحسينها

باكو، 25 مايو، أذرتاج

أعلن الرئيس إلهام علييف أن تطوير القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، مشيراً إلى أن أذربيجان تعد من البلاد القلائل عالمياً التي تتبنى آليات دعم واسعة النطاق ومتنوعة.

وأكد رئيس الدولة خلال اجتماع تشاوري مكرس لشؤون الزراعة على ضرورة استغلال الفرص المتاحة لتطوير هذه المنظومة وتحسين كفاءتها. كما أشار إلى المزايا الاستثنائية المقدمة للمزارعين، بما في ذلك التسهيلات المتعلقة بالأسمدة والوقود وهو نهج تتبعه بلاد محدودة جداً في العالم.