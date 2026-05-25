تقديم مفاتيح البيوت إلى العائلات الـ 119 التي أعيدت اليوم إلى قرية شكور بكلي بجبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني

باكو، 25 مايو، أذرتاج

إن العائلات التي أعيد توطينها 25 مايو اليوم في مسقط رؤوسها بقرية شكور بكلي التابعة لولاية جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني ضمن القافلة التالية تسلمت مفاتيح بيوتها الجديدة.

وحضر حفل تقديم المفاتيح مسؤولون لدى إدارة الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني بولايات جبرائيل وقبادلي وزنكيلان وفي الإدارة ولجنة الدولة لشؤون اللاجئين وسائر المؤسسات العامة ذات الصلة.

يُذكر أنه جرى توديع قافلة أخرى تضم 119 عائلة مكوّنة من 535 شخص من النازحين السابقين الذين كانوا يقيمون بشكل مؤقت في مختلف مناطق الجمهورية ولا سيما في السكن الطلابي والمصحات والمباني الإدارية وقد وصلت الى مسقط رؤوسها في شكور بكلي.

وعند الوصول أحاطهم موظفو وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما علماً عقب الاستقبال بتهلكة الألغام والذخائر والمعدات القتالية غير المنفجرة حيث نصحوهم بتجنب الاقتراب من أشياء وأجسام مجهولة وبإبلاغ الجهات المختصة على الفور في مواجهتهم مثل الحالات.

هذا وتستمر عملية عودة اللاجئين السابقين إلى المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس إلهام علييف حيث أن ما يزيد عن 85 ألف شخص يقيمون في الوقت الحاضر في أراضي منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية ويتضمن الرقم بجانب اللاجئين السابقين العائدين إلى مسقط رؤوسهم أولئك الذين يعملون على تنفيذ مختلف المشاريع في تينك المنطقتين وكذلك الذين يؤدون المهام الخدمية في الفروع المحلية التابعة لمختلف المؤسسات والإدارات العامة ولدى مؤسسات الصحة والتعليم والثقافة والسياحة والصناعة والطاقة التي استأنفت فعالياتها هنالك.