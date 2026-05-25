الاجتماع الأول لوزراء الطاقة لأعضاء مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية يعقد في أول أيام منتدى باكو للطاقة

باكو، 25 مايو، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس قسم العلاقات العامة والإدارة الرقمية في وزارة الطاقة أميل حسنوف قال ذلك خلال مؤتمر صحفي مخصص لأسبوع باكو للطاقة ومعرض بحر الخزر الدولي الثالث والعشرين للنقل والترانزيت والخدمات اللوجستية "ترانس لوجيستيكا بحر الخزر".

وأشار إلى أنه على خلاف السنوات السابقة، سيُقام افتتاح منتدى باكو للطاقة هذا العام في الأول من يونيو بمركز باكو للمعارض أيضا.

وأضاف "بعد ذلك سيتجمع المشاركون في المنتدى في مركز باكو للمؤتمرات لإجراء المناقشات الرئيسية. وسيكون جدول أعمال المنتدى غنيا للغاية. في إطار الحدث سيتم تنظيم لقاءات رفيعة المستوى وعروض للمشاريع وجلسات خاصة ومنتديات موازية. وسيُعقد منتدى هذا العام بأجندة واسعة ومتعددة الجوانب تشمل التحديات والفرص الراهنة في قطاع الطاقة".