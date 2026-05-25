مسؤول وزارة الخارجية: الواقع الحالي لا يتوافق مع الإمكانات التي تمتلكها إفريقيا
باكو، 25 مايو، (أذرتاج)
تتحول إفريقيا في القرن الحادي والعشرين إلى مركز للتنمية العالمية وقارة تكتسب أهمية استراتيجية متزايدة باستمرار.
أفادت وكالة أذرتاج أن
قال رئيس إدارة دبلوماسية المناخ في وزارة الخارجية الأذربيجانية إيلتشين الله وردييف خلال مشاركته في جلسة نقاش بعنوان "أجندة 2063 والدور المتنامي لإفريقيا في نظام العلاقات الدولية" ضمن المؤتمر الدولي المخصص لـ"يوم إفريقيا" المنعقد في باكو.
وقال متأسفا "إن الواقع الحالي لا ينسجم مع الإمكانات التي تمتلكها إفريقيا. فعلى الرغم من أن عدد سكان القارة يبلغ 1.5 مليار نسمة، فإنها لا تحصل إلا على 1–2 في المائة فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم. كما أن إفريقيا تُعد من أكثر المناطق التي تواجه أوضاعا صعبة فيما يتعلق بقضايا المناخ والتحول في مجال الطاقة. ومن بين نحو تريليوني دولار من "الاستثمارات الخضراء" التي أُعلن عنها مؤخرا، لا يتم توجيه سوى 1–2 في المائة فقط إلى إفريقيا".
