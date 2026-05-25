رئيس الصين يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 25 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأكد الرئيس الصيني أن العلاقات الثنائية بلغت مستوى جديداً بفضل القيادة المشتركة، محققة نتائج ملموسة في شتى المجالات.

كما أبدى الزعيم الصيني استعداده لتعزيز ديناميكية التعاون رفيع المستوى بما يخدم رفاهية الشعبين، متمنياً لأذربيجان الصديقة التطور والرخاء.