الرئيس علييف: تقليص الفجوة بين القرية والمدينة ضرورة لوقف النزوح الحضري

باكو، 25 مايو، أذرتاج

أكد الرئيس إلهام علييف خلال تشاوري مكرس لقطاع الزراعة أن النزوح الواسع من الريف إلى المدن يعد اتجاهاً سلبياً عالمياً وهو ما تم تسليط الضوء عليه مؤخراً في المنتدى الحضري العالمي بباكو.

وشدد رئيس الدولة على ضرورة صياغة استراتيجية تضمن عكس هذا المسار لبدء عملية العودة إلى القرى، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تقليص الفروقات بين المناطق الريفية والحضرية في كافة المجالات والخدمات لضمان توازن التنمية الوطنية.