رئيس الاتحاد الروسي يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 25 مايو، أذرتاج

بعث رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، مشيداً بالنجاحات الاقتصادية والاجتماعية والمكانة الدولية التي حققتها أذربيجان.

وأكد بوتين الأهمية الكبيرة التي توليها موسكو لعلاقات الصداقة والتحالف مع باكو، معرباً عن ثقته في تطوير التعاون الثنائي والعمل المشترك في القضايا الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى أن تعزيز هذه الشراكة يخدم مصالح الشعبين ويدعم الأمن والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز وبحر الخزر، متمنياً لأذربيجان مزيداً من التقدم والازدهار.