رئيس السنغال يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 25 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة العيد الوطني ذكرى يوم الاستقلال.

وأعرب الرئيس فاي في رسالته عن أحر التهاني وأطيب التمنيات للرئيس علييف وللشعب الأذربيجاني الصديق بمزيد من الرفاهية والتقدم المستمر.

كما أكد الزعيم السنغالي استعداده التام للعمل المشترك مع الجانب الأذربيجاني من أجل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية تطوير الروابط الثنائية بما يخدم المصالح المتبادلة.