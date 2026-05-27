سعر نفط أذربيجان ينخفض

باكو، 28 مايو، أذرتاج

انخفض سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية حيث إن البرميل من نفط أذربيجان يعرض بقيمة 3ر102 دولار بعدما تراجع قدر 18ر4 دولارات أو بنسبة 9ر3 في المائة.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.