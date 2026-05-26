وزير خارجية أذربيجان يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة

باكو، 27 مايو، أذرتاج

عقد وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في إطار مشاركته في مناقشات مجلس الأمن الدولي بنيويورك اجتماعًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حيث تناول الاجتماع أجندة التعاون بين أذربيجان والمنظمة الدولية.

وأشاد الوزير بايراموف بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي الأممي الووف13 المنعقد في أذربيجان مؤخراً.

كما استعرض الوزير دور أذربيجان الاستراتيجي في مجالات النقل والاتصالات وربط آسيا الوسطى، مقدماً شرحاً وافياً حول جهود إعادة البناء والإعمار في مناطقها المحررة من الاحتلال فيما بعد النزاع وعودة النازحين وعملية التطبيع مع أرمينيا إضافة إلى التحديات التي يفرضها خطر الألغام المزروعة من قبل أرمينيا فترة الاحتلال في المنطقة.