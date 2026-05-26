لقاء وزيري خارجية أذربيجان والبحرين في نيويورك

باكو، 27 مايو، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في إطار زيارته مدينة نيويورك وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وبحث الجانبان الوضع الراهن للعلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، مع التركيز على الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد الوزيران على أهمية التنسيق داخل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

كما أشاد الطرفان ببدء نشاط سفارة أذربيجان في المنامة كخطوة لتعزيز الروابط.

وتناول الوزيران خلال اللقاء قضايا الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما الوضع في الشرق الأوسط، حيث شددا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والحوار لمنع تصعيد التوتر وضمان الاستقرار في المنطقة.