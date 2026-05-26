وزير المالية: نظام المالية الحكومية الرقمية يقلص مدة المدفوعات إلى ساعتين

باكو، 26 مايو، أذرتاج

أكد وزير المالية ساحل بابايف في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتسريع عمليات التنفيذ وتعزيز الشفافية والكفاءة من خلال نظام المالية الحكومية الرقمية الذي أُنشئ بموجب مرسوم رئاسي.

وأوضح الوزير أن جميع المنصات الإلكترونية، بدءاً من التنبؤ بالميزانية وصولاً إلى تنفيذها وعمليات الخزانة، يتم دمجها في قاعدة بيانات موحدة.

وأشار بابايف إلى أن مدفوعات الخزانة تتم حالياً في غضون يوم واحد كحد أقصى ومن المتوقع أن تتقلص هذه المدة إلى ساعتين فقط مع التشغيل الكامل للنظام الإلكتروني الجديد إلى نهاية العام، مما يرفع كفاءة الإدارة المالية للدولة إلى مستويات قياسية.