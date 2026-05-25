الرئيس إلهام علييف يهنئ الشعب الأذربيجاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

باكو، 26 مايو، أذرتاج

وجه الرئيس إلهام علييف تهنئة إلى الشعب الأذربيجاني وجميع المواطنين المقيمين بالخارج بمناسبة عيد الأضحى، مؤكداً أن هذا العيد يجسد قيم الوحدة والتضحية في سبيل الأهداف السامية.

وأشار رئيس الدولة إلى أن مراسم الأضحى التي تُقام سنوياً في أذربيجان تعزز مشاعر التضامن والإنسانية والارتباط بالقيم الروحية الوطنية في المجتمع.

كما استذكر الرئيس الاذربيجاني في برقيته ذكرى الشهداء، معرباً عن تمنياته بأن يتقبل الله الدعاء من أجل أمن واستقرار البلد ومتمنياً للعائلات السعادة والوفرة والبركة.