الرئيس الأمريكي ترامب يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال ويشيد بمسار السلام

باكو، 26 مايو، أذرتاج

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية منذ قمة واشنطن للسلام في أغسطس 2025 وتوقيع ميثاق الشراكة الاستراتيجية في باكو فبراير الماضي.

وأكد ترامب دعم بلده للسلام المستدام بين أذربيجان وأرمينيا، مثمناً جهود باكو في ترسيم الحدود وإطلاق سراح عدد من المحكومين شرعا وتزويد أرمينيا بالوقود ومبادرة "جسر السلام".

كما شدد الرئيس الأمريكي على تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات الأمن والاقتصاد والربط الإقليمي خلال العقود القادمة، متمنياً للشعب الأذربيجاني دوام الازدهار.