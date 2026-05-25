افتتاح معرض "ماما الأم الطبيعة" الدولي في ريغا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 26 مايو، أذرتاج

بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال 28 مايو، استضاف متحف "زوزيوم" للفنون في ريغا حفل استقبال رسمي وافتتاح معرض الفن الدولي "ماما الأم الطبيعة" بتنظيم مشترك من طرف مؤسسة حيدر علييف وسفارة أذربيجان في لاتفيا.

وشهد الحفل حضور وزير الصحة اللاتفي حسام أبو ميري ومسؤولين رفيعي المستوى.

وألقى السفير إيلنور سلطانوف كلمة استعرض فيها الإرث التاريخي لجمهورية أذربيجان الشعبية ومسيرة التنمية والاستقرار التي أسسها الزعيم الوطني حيدر علييف ويواصلها الرئيس إلهام علييف، مشيداً بدعم ليلى علييفا لهذا المشروع الفني الذي يهدف للتوعية بالقضايا البيئية العالمية.

ويستمر المعرض في استقبال زواره بمتحف "زوزيوم" حتى 30 أغسطس المقبل.