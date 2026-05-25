الصحفي البارز: لقب "الأستاذ الفخري" من جامعة الألسن في باكو شرف كبير لي

باكو، 26 مايو، أذرتاج

أعرب الصحفي البارز وابن مدينة باكو ميخائيل غوسمان عن امتنانه العميق لجامعة أذربيجان للألسن بمناسبة منحه لقب "الأستاذ الفخري".

وفي حديثه لوكالة أذرتاج وصف غوسمان الجامعة بأنها "المدرسة الأم" التي تخرج فيها بمرتبة الشرف، مشيراً إلى الارتباط العاطفي والمهني الطويل الذي يجمعه بها، لا سيما وأن والدته أفنت حياتها في العمل داخل هذا الصرح التعليمي. وتعهد غوسمان أمام رئيس الجامعة كمال عبد الله والمجلس العلمي بتقديم دعم عملي ملموس للطلاب والمساهمة الفاعلة في تطوير الجامعة.

كما أشاد غوسمان بالسياسة الخارجية الحاسمة التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف التي عززت مكانة أذربيجان الدولية، مؤكداً أن هذا النجاح انعكس على دور الإعلام الأذربيجاني عالمياً.

وخصّ بالذكر وكالة الأنباء الأذربيجانية أذرتاج، مثمناً دورها القيادي في المنظمات الإعلامية الدولية وقدرتها على إيصال صوت أذربيجان ومواقفها إلى المجتمع الدولي باحترافية تحظى باحترام عالمي واسع.