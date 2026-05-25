سوكار تبحث التعاون مع شركة صينية في حقل أبشرون

باكو، 26 مايو، أذرتاج

عقد نائب رئيس شركة النفط الوطنية الاذربيجانية سوكار بابك حسينوف اجتماعًا مع نائب المدير العام لشركة تشاينا أوفشور أويل إينجينيرينغ كومباني وانغ وي، حيث استعرض الطرفان فرص الشراكة المحتملة وأهمية توسيع العلاقات الثنائية.

وتركزت المباحثات بشكل خاص على سبل التعاون ضمن مشروع التطوير الكامل لحقل أبشرون للغاز.

كما شهد الاجتماع إطلاع الوفد الصيني على أهداف سوكار الاستراتيجية ومشاريع الطاقة التي تنفذها في المناطق البرية والبحرية إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الشؤون ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الروابط في قطاع الطاقة.