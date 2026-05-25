ليلى وأرزو علييفا تزوران عائلة الشهيد في لنكران

باكو، 26 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا عائلة شهيد الحرب الوطنية ألفت بابازاده خلال زيارتهما مدينة لنكران.

وأعربت ليلى وأرزو علييفا عن تقديرهما العميق لذكرى الشهيد واطلعتا على مسيرته القتالية البطولية وتفقدتا احتياجات أسرته.

يذكر أن الشهيد ألفت بابازاده المولود في قرية داشتاتوك كان أحد أبطال القوات الخاصة وشارك في معارك تحرير أراضي ولايات خوجاوند وكلبجار وشوشا، حيث نال الشهادة في معركة شوشا في 8 نوفمبر 2020. وقد قُلد بوسام "علم أذربيجان" وعدة ميداليات تقديراً لشجاعته وتضحيته من أجل الوطن.