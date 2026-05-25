بدء جلسة الاستئناف الأولية لقادة الانفصاليين السابقين في باكو

باكو، 26 مايو، أذرتاج

شهدت محكمة الاستئناف في باكو في 26 مايو الجلسة التمهيدية للنظر في الطعون المقدمة من مواطني جمهورية أرمينيا ومن بينهم أراييك هاروتيونيان وأركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان ودافيت إيشخانيان ودافيد بابايان وليفون مناتساكانيان وآخرين ويواجه هؤلاء اتهامات بارتكاب جرائم ضد السلم والإنسانية وجرائم حرب وتمويل الإرهاب ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة بناءً على الحكم الصادر سابقاً عن محكمة باكو العسكرية.

وعُقدت الجلسة برئاسة القاضي إيلمار رحيموف مع ضمان توفير مترجمين للغتين الأرمينية والروسية ومحامين لجميع المتهمين.

وأكد المدعي العام أن إجراءات الاستئناف استوفت الشروط القانونية وبناءً عليه قررت المحكمة تعيين الجلسة الموضوعية للنظر في القضية في 2 يونيو المقبل دون الحاجة لتحقيق إضافي أو أدلة تكميلية.

هذا وقضت محكمة باكو العسكرية في 5 فبراير 2026 بأحكام متفاوتة ضد المدانين، حيث صدر حكم السجن المؤبد بحق أراييك هاروتيونيان وليفون مناتساكانيان ودافيد مانوكيان ودافيت إيشخانيان ودافيد بابايان.

كما حُكم على أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان بالسجن لمدة 20 عاماً ومادات بابايان ومليكسيت باشايان لمدة 19 عاماً وغاريك مارتيروسيان لمدة 18 عاماً.

وتراوحت بقية الأحكام بين 15 و16 عاماً بحق دافيت ألاهفيرديان وليفون بالايان وفاسيلي بيغلاريان وغورغن ستيبانيان وإريك غازاريان.