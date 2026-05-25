أذبرومو تبحث التعاون في التجارة الإلكترونية وصناعة المنسوجات مع شركات صينية

باكو، 26 مايو، أذرتاج

عقدت وكالة أذربيجان لترويج الصادرات والاستثمار أذبرومو اجتماعاً مع ممثلي جمعية جياشينغ للتجارة الإلكترونية عبر الحدود الصينية، حيث تم استعراض آليات تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات في أذربيجان.

وأبدت الشركات الأعضاء في الجمعية اهتماماً خاصاً بالاستثمار في قطاع إنتاج المنسوجات المحلي.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون في الإنتاج الموجه للتصدير وترويج المنتجات التي تحمل علامة "صنع في أذربيجان" عبر منصات البيع الرقمية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، مؤكدين على أهمية تطوير الشراكة في مجالات التجارة الرقمية والشؤون ذات الاهتمام المشترك.