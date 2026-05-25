رئيس جورجيا يهنئ الرئيس إلهام علييف بذكرى يوم الاستقلال

باكو، 26 مايو، أذرتاج

بعث رئيس جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين هي استمرار منطقي للروابط التاريخية.

وأشاد كافيلاشفيلي بالنتائج المثمرة لزيارة الدولة التي قام بها الرئيس علييف جورجيا التي رفعت العلاقات إلى مستوى جديد.

كما أعرب عن ثقته في أن المشاريع الاستراتيجية المشتركة تساهم في رفع رفاهية الشعبين وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، متمنياً لأذربيجان دوام الازدهار والأمن.