ليلى علييفا وأرزو علييفا تطلعان على أعمال الحرفي حبيبوف في لنكران

باكو، 26 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا ورشة عمل فنان الفنون الزخرفية والتطبيقية سمير حبيبوف في مدينة لنكران.

واطلعت ليلى وأرزو علييفا على نماذج من أعماله الفنية المصنوعة يدوياً واستمعتا إلى شرح حول تفاصيل فن النحت على الخشب والمواد المستخدمة في زخرفة القطع بالنقوش الوطنية.

كما شاركت ليلى وأرزو علييفا الفنان في عملية النحت وإعداد بعض الأعمال اليدوية.

يذكر أن حبيبوف الذي تعلم هذه الحرفة عن والده يعرض منتجاته وهداياه التذكارية المستوحاة من التراث الشعبي عبر شبكة مبيعات مركز آباد لدعم المشاريع العائلية.