مهرجان القهوة والشاي يقام في مدينة خانكندي

خانكندي، 26 مايو، (أذرتاج)

تستضيف ساحة النصر بمدينة خانكندي مهرجان القهوة والشاي يومي 29 و30 مايو، حيث بدأت بالفعل التجهيزات الإنشائية لمنصات العرض.

وأفادت مصلحة الترميم والبناء والإدارة في مدينة خانكندي وولايتي أغدره وخوجالي بأن المهرجان يشهد معرضاً للمعدات والإكسسوارات الخاصة بالشركات المنتجة والمستوردة بمشاركة نخبة من الفنانين وفرق الرقص.

ويهدف هذا الحدث إلى دعم تطوير صناعة الشاي والقهوة وتوفير فرص استراتيجية للتعاون وتبادل الخبرات المهنية في هذا القطاع المتنامي.