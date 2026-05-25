ملك ماليزيا يهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال

باكو، 26 مايو، أذرتاج

بعث ملك ماليزيا السلطان إبراهيم ببرقية تهنئة إلى الرئيس إلهام علييف بمناسبة الذكرى 108 لاستقلال أذربيجان، معرباً عن خالص تمنياته للشعب الأذربيجاني بالسلام والازدهار.

وأشاد الملك بتطور العلاقات الثنائية تزامناً مع الذكرى الـ 33 لتأسيس الروابط الدبلوماسية بين البلدين، مؤكداً التزام ماليزيا الراسخ بتعزيز التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.