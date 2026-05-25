إقامة مأدبة رسمية بمناسبة ذكرى يوم استقلال أذربيجان في الجزائر

باكو، 26 مايو، (أذرتاج)

نظّمت سفارة أذربيجان في الجزائر مأدبة رسمية وبرنامجا موسيقيا بمناسبة الذكرى الـ108 لاستقلال جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن السفارة أن وزير الدولة ووزير المحروقات والمناجم والرئيس المشارك للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الأذربيجانية محمد عرقاب الذي شارك في الفعالية باسم الحكومة الجزائرية نقل تهاني رئيس الجزائر وحكومتها، فيما قدّم نائب رئيس البرلمان الجزائري مراد لخضر تهاني الهيئة التشريعية في البلد.

وألقى السفير تورال رضاييف كلمة تحدث فيها عن تاريخ أذربيجان ومراحل تطورها الحديثة والانتصارات التي تحققت نتيجة حرب الوطن وعمليات مكافحة الإرهاب المحلية التي استمرت يوما واحدا والسياسة التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف، إضافة إلى تاريخ العلاقات الأذربيجانية الجزائرية ووضعها الحالي. كما تطرق إلى الفعاليات الدولية التي أُقيمت هذا العام في أذربيجان وتلك المزمع تنظيمها.

وتواصلت الفعالية ببرنامج موسيقي نظّمه ممثلو الجالية الأذربيجانية.

كما تم عرض مواد مرئية للضيوف حول الثقافة الأذربيجانية والتاريخ والمعالم المعمارية والمظاهر الحديثة لمدن البلد والإمكانات السياحية إلى جانب تقديم الأطباق الوطنية الأذربيجانية.