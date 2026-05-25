تجاوز قيمة الصادرات من أذربيجان إلى تركيا مليار دولار

باكو، 26 مايو، (أذرتاج)

أعلنت هيئة الجمارك الحكومية أن قيمة الصادرات الأذربيجانية إلى تركيا بلغت 1.082 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مسجلة انخفاضاً بنسبة 4.9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

كما تراجعت قيمة الواردات من تركيا بنسبة 5.7 في المائة لتستقر عند 765.07 مليون دولار.

وجاء في تقرير هيئة الجمارك أن الصادرات إلى تركيا شكلت 9.11 في المائة من إجمالي صادرات أذربيجان، بينما بلغت حصة الواردات التركية 13.85 في المائة من مجمل واردات البلد، مما يعكس تراجعاً طفيفاً في حجم التبادل التجاري البيني.