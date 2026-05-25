بدء محاكمة الاستئناف لمرتكبي جرائم الحرب من قادة الانفصاليين الأرمن السابقين في باكو

باكو، 26 مايو، أذرتاج

بدأت إجراءات النظر في الاستئناف المقدم من مواطنين من جمهورية أرمينيا ضد الأحكام الصادرة بحقهم في قضايا تتعلق بارتكاب جرائم ضد السلام والإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك التحضير لشن حرب عدوانية وإدارتها والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وقواعد الحرب إضافة إلى الإرهاب وتمويله والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها وغيرها من الجرائم المتعددة المرتكبة نتيجة العدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في باكو في القضية برئاسة القاضي إيلمار رحيموف حيث تنطلق الجلسات اليوم.

وكانت المحكمة العسكرية في باكو قد أصدرت أحكاماً في وقت سابق شملت السجن المؤبد لكل من أرايك هاروتونيان وليفون مناتساكانيان وديفيد مانوكيان ودافيت إيشخانيان وديفيد بابايان.

كما شملت الأحكام الصادرة سجن أركادي غوكاسيان وباكو ساهاكيان لمدة 20 عاماً ومدد بابايان وميليكسيت باشايان لمدة 19 عاماً وغاريك مارتيروسيان لمدة 18 عاماً.

وقضت المحكمة أيضاً بسجن دافيت ألافيرديان وليفون بالايان لمدة 16 عاماً في حين صدرت أحكام بالسجن لمدة 15 عاماً بحق كل من فاسيلي بيغلاريان وغورغين ستيبانيان وإيريك غازاريان.