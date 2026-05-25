الرئيس إلهام علييف يعزي الرئيس الصيني في ضحايا انفجار منجم الفحم

باكو، 26 مايو، أذرتاج

بعث الرئيس إلهام علييف ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في ضحايا الانفجار الذي وقع بمنجم للفحم في مقاطعة شانس، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأعرب الرئيس علييف في رسالته عن تأثره البالغ بهذا الحادث الأليم، مقدماً خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وللشعب الصيني الصديق باسمه وباسم الشعب الأذربيجاني، مع تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.