ارتفاع صادرات الشاي من أذربيجان بأكثر من 15 في المائة

باكو، 26 مايو، (أذرتاج)

صدرت أذربجيان 259.01 طن من الشاي خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2026 وذلك أكثر بنسبة 15.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اللجنة الجمركية أن قيمة الشاي المصدر ارتفعت بنسبة 12.1 في المائة لتصل إلى مليونين و213.08 ألف دولار.

يُذكر أن أذربيجان صدّرت 224.29 طن من الشاي بقيمة مليون و973.86 ألف دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2025.