زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب تشيلي

باكو، 26 مايو، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 6.7 درجات تشيلي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترا شرق مدينة كالاما التي يبلغ عدد سكانها نحو 143 ألف نسمة وعلى عمق 120 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.