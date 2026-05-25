اتصال هاتفي بين رئيسي وزراء أذربيجان والاتحاد الروسي

باكو، 26 مايو، أذرتاج

أجرى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة الاتحاد الروسي ميخائيل ميشوستين في 26 مايو.

وأفاد مجلس الوزراء الأذربيجاني بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشكل مفصل حول المحاور الرئيسية للتعاون الثنائي وسبل تعزيز المبادرات المشتركة في مختلف المجالات.

كما أكد الطرفان خلال الاتصال اهتمامهما المتبادل بالتطوير المستمر للعلاقات بين البلدين على نطاق واسع، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة القائمة بين باكو وموسكو.