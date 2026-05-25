اتصال هاتفي بين الرئيسين إلهام علييف والإيراني مسعود بزشكيان

باكو، 26 مايو، أذرتاج

جرى اتصال هاتفي بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في 26 مايو، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربين عن تمنياتهما بالرفاه والبركة للشعبين الأذربيجاني والإيراني.

وأعرب الرئيس الإيراني عن شكره مجدداً لأذربيجان على المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال الأيام الصعبة التي واجهتها بلده، فيما أكد الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان وإيران تقفان دائماً بعضهما إلى جانب بعض في السراء والضراء.

كما شهد الاتصال الهاتفي تبادل وجهات النظر حول آفاق تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون .