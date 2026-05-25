ليلى وأرزو علييفا تزوران دار الأيتام في لنكران

باكو، 26 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا ورئيسة مركز باكو للإعلام أرزو علييفا دار الأيتام رقم 5 التي تحمل اسم عثمان ميرزايف في مدينة لنكران.

واجتمعت ليلى وأرزو علييفا بالأطفال وتحدثتا معهم حول أنشطتهم اليومية، كما شاركتاهم في ورشة عمل لصناعة الفخار وقدمتا لهم الهدايا.

وتضمن البرنامج عرضاً لأفلام رسوم متحركة من تنظيم "جمعية الرسوم المتحركة الأذربيجانية"، شمل حلقات من مسلسل "إيسي وبيتي" بهدف تنمية مهارات الأطفال الإبداعية وتعريفهم بالإنتاج السينمائي الوطني في أجواء ترفيهية وتعليمية.