ليلى علييفا تطلع على نشاط مزرعة "الشاي الأخضر" في لنكران

باكو، 26 مايو، أذرتاج

زارت نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف مؤسسة ورئيسة الجمعية الأهلية "إيديا" الحوار الدولي من اجل حماية البيئة ليلى علييفا مزرعة "الشاي الأخضر" (ياشيل تشاي) بقصبة إيستيصو في لنكران، حيث اطلعت على أنواع الشاي المزروعة وجودة الإنتاج المحلي.

وشاركت ليلى علييفا العاملين في جمع الشاي وتبادلت معهم الحديث حول سير العمل اليومي، مؤكدة على أهمية الزراعة الإيكولوجية في حماية البيئة وتنشيط السياحة الزراعية.

وأوضح صاحب المزرعة أراز يعقوبوف أن المشروع الذي تأسس عام 2006 يمتد على مساحة 100 هكتار منها 55 هكتاراً مخصصة لزراعة الشاي، مما يساهم بمساهمة فعالة في توفير فرص العمل وتنمية الإنتاج الوطني في المنطقة.