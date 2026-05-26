وزير المالية: نمو الإيرادات غير النفطية يعزز استدامة الميزانية المستقبلية
باكو، 26 مايو، أذرتاج
صرح وزير المالية ساحل بابايف في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية بأن زيادة الإيرادات غير النفطية تمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المالية للدولة موضحا أنه عند إعداد الإطار المالي لعام 2026 والسنوات الثلاث التالية تم وضع هدف استراتيجي يقضي برفع حصة الدخل غير النفطي مقابل خفض الاعتماد على الموارد النفطية وذلك لضمان استدامة التنمية وحماية موارد صندوق النفط للأجيال القادمة.
وأشار إلى أن نتائج الأشهر الأربعة الأولى كانت ناجحة للغاية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية التوقعات بمقدار 77 مليون مانات وسجلت نمواً بنسبة 5 في المائة أي ما يعادل 372 مليون مانات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
