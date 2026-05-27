تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين باكو وبكين: الممر الأوسط والاستثمارات المشتركة في طليعة التعاون

باكو، 27 مايو، أذرتاج

استعرض وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مع نظيره الصيني وانغ يي في نيويورك آفاق التعاون الثنائي الذي انتقل إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وتصدرت مباحثات الجانبين ملفات مسار النقل الدول العابر لبحر الخزر المعروف بالممر الأوسط، والطاقة الخضراء والابتكارات الرقمية إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصينية في أذربيجان.

كما أشاد الوزيران بتطور الحوار السياسي رفيع المستوى وإلغاء متطلبات التأشيرة، مؤكدين على أهمية التنسيق المشترك في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز لضمان الأمن والاستقرار الإقليمي.