أذربيجان تحتفل بعيد الأضحى المبارك: رمز للتراحم والوحدة والانتصار

باكو، 27 مايو، أذرتاج

يصادف عيد الأضحى في أذربيجان هذا العام يومي 27 و28 مايو.

ويبدأ عيد الأضحى، أحد أقدس الأعياد في العالم الإسلامي، في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري.

وتذبح في المراسم عادة الأغنام أو الماعز أو العجول أو الإبل ويشترط حسب قواعد الدين الإسلامي أن تكون الحيوانات المذبوحة سليمة.

وإن الشعور بالوحدة والفراغ الروحي يتزايد رغم تطور التكنولوجيا في العصر الحديث وفي مثل هذا الوقت، ينجح عيد الأضحى في جمع المؤمنين حول مائدة واحدة مرة أخرى.

كما أن زيارة الأقارب ومصالحة المتخاصمين وتذكر المحتاجين يضفي روح الإنسانية على المجتمع. ويعلمنا عيد الأضحى أن كونك إنساناً لا يعني العيش فحسب، بل والشعور بألم الآخرين ومساعدتهم أيضا.

وتقام صلاة العيد اليوم في جميع مساجد أذربيجان ويتم تنفيذ ذبح الأضاحي في 134 موقعاً نظمتها وكالة سلامة الأغذية في جميع أنحاء البلد وفقاً لقواعد الشريعة.

ونشأ ذبح الأضاحي الديني بعد القصة التي حدثت في حياة النبي إبراهيم حيث أمر الله النبي إبراهيم بتضحية ابنه إسماعيل لاختبار إيمانه ولكنه أرسل له كبشاً عندما رأى إخلاصه فالمعنى الفلسفي والأخلاقي للقصة هو عدم قبول التضحية بالإنسان في سبيل الله.

وإن يوم الأضحى المبارك مظهر من مظاهر الحب والشفقة والرحمة لدى المسلم. وتنص قواعد الدين الإسلامي على أنه يوصى بتوزيع حصص الأضاحي على الأسرة والأقارب والمساكين.

وبعد أن استعادت أذربيجان استقلالها، أصبح يتم الاحتفال بهذا العيد على مستوى الدولة وللعام السادس الآن يستقبل شعبنا هذا العيد في أجواء النصر ويتم الاحتفال به أيضاً في المناطق المحررة من الاحتلال الأرميني. ويرتفع صوت الأذان من مآذن المساجد المرممة في قراباغ.

وصرح الرئيس إلهام علييف في تهنئته أن مراسم الأضحى تعزز مشاعر التضامن والرحمة بين الناس وتتحول إلى احتفال بالتمسك بالقيم الوطنية والروحية.

تقبل الله تعالى الأضاحي وعيدكم مبارك.