وزير المالية: استقرار الاقتصاد الكلي في أذربيجان محفوظ بالكامل

باكو، 26 مايو، أذرتاج

صرح وزير المالية ساحل بابايف في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية بأن الاستقرار والاستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي والمالي في أذربيجان محفوظان بالكامل.

وأكد الوزير بابايف أن النظام المالي للبلد يوفر فرصاً واسعة للتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ حوالي 40 مليار مانات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

كما أوضح أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سجل نمواً حقيقياً بنسبة 7ر0 في المائة، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وتنوع مصادر دخله في ظل السياسات المالية المتبعة.