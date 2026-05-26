لقاء وزيري خارجية أذربيجان وكوبا في نيويورك

باكو، 26 مايو، أذرتاج

عقد وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف اجتماعًا مع وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريلا في مدينة نيويورك، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما من الديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وأكد الوزيران على عمق الروابط التاريخية والثقافية وناقشا سبل تعزيز التعاون في مجالي التعليم والصحة.

كما تطرق الطرفان إلى التنسيق في المنصات الدولية مثل الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ورابطة الدول الكاريبية إضافة إلى الدعم الإنساني والتنموي الذي تقدمه أذربيجان للدول الجزرية الصغيرة النامية.

وأعرب الجانب الكوبي عن شكره لأذربيجان على المساعدات الإنسانية والمنح الدراسية المقدمة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الأمني في حوض الكاريبي والشرق الأوسط.