لقاء وزيري خارجية أذربيجان وباكستان في نيويورك

باكو، 26 مايو، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 26 مايو مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار في مدينة نيويورك، حيث بحث الجانبان آفاق تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما من المستوى العالي للحوار السياسي واستعرضا فرص توسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية.

كما شهد الاجتماع الإشادة بالمشاركة الباكستانية رفيعة المستوى في الدورة الـ13 من المنتدى الحضري العالمي الأممي الووف13 الذي استضافته باكو بنجاح.

وأكد الوزيران على استمرار الدعم المتبادل داخل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي مع تبادل وجهات النظر حول الأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط.