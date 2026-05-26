وزير المالية: إيرادات الميزانية بلغت 6ر13 مليار مانات خلال الـ 4 أشهر

باكو، 26 مايو، أذرتاج

صرح وزير المالية ساحل بابايف في مقابلة خاصة مع وكالة أذرتاج وقناة أذربيجان التلفزيونية بأن تنفيذ توقعات الميزانية يسير بنجاح، حيث بلغت إيرادات الدولة 6ر13 مليار مانات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 100 مليون مانات مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشار الوزير إلى وجود نمو وتجاوز للمستهدفات في التحصيلات الضريبية والجمركية عبر مصلحة الضرائب وهيئة الجمارك، واصفاً هذه المؤشرات بالتوجه الإيجابي للغاية الذي يعزز الاستقرار المالي للبلد.